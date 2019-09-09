المفقودين.. "محمود" مدرس فيزياء خرج من منزله "ولم يعد"

إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.



فتغيب محمود محمد أبو الخير، يوم 23 أغسطس 2011 من مركز الواسطى، في محافظة بني سويف وكان عمره 25 عام.



محمود كان مدرس فيزياء، وحدث له حاله اكتئاب بدون سبب، وترك المنزل ولم يعود حتي الآن، ولا تعرف أسرته عنه أي شىء، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، ووالدته في حاله سيئه جدًا.



رجاء كل من لديه معلومة عنه يتصل ب01155460819



كل من لديه حالة أو مفقود أو شكوى يستطيع إرسالها علي رقم 01004333637