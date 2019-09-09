بعد منعها من السفر لمصر.. حملة تضامن مع سهيلة بن الأشهب

حرص عدد كبير من جمهور النجمة الجزائرية سهيلة بن الأشهب، على مساندتها بعد قرار منعها من السفر من قبل بلدها.



‏وكانت سهيلة قد اتجهت إلى مصلحة الجوازات والتأشيرات بالجزائر لاستخراج تأشيرة سفر للقاهرة لتسلم جائزة أفضل فنانة شابة لعام 2019، إلا أنها فوجئت بمنع سفرها.



ولم تعلم سهيلة عن أسباب منعها إلى الآن الأمر الذي تضامن معه عدد كبير من جمهورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بالإعلان عن أسباب هذا المنع.