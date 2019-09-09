بطولات الأهلى.. التاريخ يُنصِف «الأحمر» على الزمالك

جمع النادي الأهلي 136 بطولة في 12 عامًا، خلال منافساته المحلية والدولية، آملًا في زيادتها خلال الاستحقاقات القادمة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.



بطولات الأهلي وأعدادها ظلت خلافًآ لفترة بين قطبي الكرة المصرية بينه وبين الزمالك، حتى حُسم الموضوع بشكل تاريخي وبشهادات أجنبية.



خرجت صحيفة «ميرور» البريطانية بتقرير نُشر أمس عن أكثر الأندية نجاحًا في العالم، بالاستناد إلى عدد البطولات، حيث حل النادي الأهلي على رأس القائمة التي شهدت تواجد أندية كبرى أمثال ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونخ الالماني، الفيصلي الأردني وبنفيكا البرتغالي.



وألمحت الميرور إلى أن الأهلي المعروف باسم «نادي القرن» في كرة القدم الإفريقية تأسس في عام 1907 وأصبح الفائز الدائم منذ اليوم الأول.



ولفتت إلى أن الأهلي حصل على العديد من البطولات والألقاب التي وصلت إلى 118 بطولة أبرزها فازوا بـ 41 لقبًا في الدوري المصري الممتاز، و36 كأسًا مصرية، و10 سوبر محلي، وثماني بطولات دوري أبطال إفريقيا، وستة سوبر إفريقية وبطولة كأس الكونفدرالية.



وجاء الترتيب كالآتي:

30- إنديبندينتي الأرجنتيني (43 بطولة).



29- فناربخشة التركي (43 بطولة).



28- ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي (46 بطولة).



27- ريفر بلايت الارجنتين (48 بطولة).



26- سسكا صوفيا البلغاري (48 بطولة).



25- ايه سي ميلان الإيطالي (48 بطولة).



24- جراسهوبر زيوريخ السويسري (49 بطولة).



23- الزمالك المصري (52 بطولة).



22- كولو-كولو التشيلي (54 بطولة).



21- بوكا جونيور الارجنتيني (55 بطولة).



20- أوليمبيا أسونسيون البارجواياني (57 بطولة).



19- ستيوا بوخارست الروماني (58 بطولة).



18- ليفربول الإنجليزي (59 بطولة).



17- اندرلخت البلجيكي (60 بطولة).



16- جالاطاسراي التركي (61 بطولة).



15- يوفنتوس الإيطالي (63 بطولة).



14-بايرن ميونخ الالماني (70 بطولة).



13- آياكس الهولندي (70 بطولة).



12-مانشستر يونايتد الإنجليزي (71 بطولة).



11- الفيصلي الأردني (74 بطولة).



10- بورتو البرتغالي (74 بطولة).



9- أولمبياكوس اليوناني (75 بطولة).



8- بنفيكا البرتغالي (82 بطولة).



7- ريال مدريد الإسباني (90 بطولة).



6- برشلونة الإسباني (91 بطولة)



5- سيلتك الاسكتلندي ( 105 بطولات).



4- أتلتيكو بنيارول الأوروجوياني (108 بطولات).



3- ناسيونال مونتيفيديو الأوروجوياني (113 بطولة).



2- رينجرز الاسكتلندي (115 بطولة).



1- الأهلي المصري (118 بطولة).