رئيس البعثة المصرية: أبطالنا في دورة الألعاب الأفريقية يستحقوا التكريم (فيديو)

قال دكتور باسل عبدالله، رئيس البعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، إن أبطال مصر رفعوا رؤوس المصريين في البطولة، وحققوا عدد غير مسبوق من المادليات في البطولة.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن شبابنا وبناتنا أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وسيتم تكريم الأبطال من كل الجهات الرسمية في الدولة.

وتابع: "أبطالنا يستحقوا التكريم، وأن كل مصر تعرف أنهم عملوا اللي عليهم، ولازم الشعب يعرف أنهم أبطال والناس كلها لازم تحتفي بيهم".