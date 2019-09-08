ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

واصل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، استعراض ذكريات واعترافات ياسر برهامي مع الإخوان في سلسلة مقالات عنوانها" ذكريات"، والتي يدين فيها جرائم الجماعة الإرهابية ضد المصرين.

وخلال مقالته كشف الشيخ ياسر برهامي، لماذا لم يتنازل الإخوان في مفاوضتهم مع الدولة، ولم يفضوا اعتصام رابعة طواعية من تلقاء أنفسهم، وما سر قوتهم؟.

وقال برهامي،:" في مساء يوم الخميس 24 رمضان كان جون ماكين رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي في زيارة التقى فيها بقيادات من كل الاتجاهات، وفوجئت، بتصريحات مخيبة للآمال بشكل عنيف، إذ أعلن أننا لابد أن نسمي الأشياء بأسمائها، فكما نسمي البطة، بطة، فلابد أن نقول عن الانقلاب انقلاب، وأن مصر مقبلة على حمامات دم قريبا!.

وتابع برهامي:" ضقت جدًا في هذه الأيام وأنا في الاعتكاف، وقلت:" هو يغازل الإخوان، بل قطعًا يورطهم ويدفعهم إلى الحائط ليصطدموا به، صدمة عنيفة فظيعة، ربما محطمة، وهو يوهمهم أن الأمريكان معهم.

واستكمل:" دعوت الله في اعتكافي بالستر، وأن يجنب الله المسلمين والبلاد شرهم"