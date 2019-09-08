"ركبهم الإخوان".. كيف تحول "علماء مصر غاضبون" إلى منصة معادية للدولة؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن اختراق عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لصفوف أساتذة الجامعة المشاركين في جروب "علماء مصر غاضبون"، حتى تحول هذا الجروب إلى منصة للتحريض ضد الدولة المصرية.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أساتذة الجامعة المشاركين في هذا الجروب على الفيسبوك، قد يكونوا مخلصين لمبادئهم، ولعملهم، ولكنهم سمحوا لجماعة الإخوان بأن تركبهم، وتحولوا إلى مطية يهاجم من خلالها الإخوان الدولة، وهذا ما حذرنا منه من قبل.

وتابع أن الصفحة ليست مخترقة من قبل الإخوان وحسب، ولكن تحولت إلى منصة لنشر الأكاذيب أيضا، موضحا أن الصفحة تروج خبرًا كاذبًا بأنه تم إعفاء ابناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة من المصاريف المدرسية، وهذا الخبر ليس صحيحًا جملة وتفصيلًا.