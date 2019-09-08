الباز يدعو للتضامن مع الجيش الليبي في مقاضاته لقطر وتركيا

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كل الدول المتضررة من الإرهاب التضامن مع الجيش الوطني الليبي في مقاضاته لقطر وتركيا على جرائمهما الإرهابية.

وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي ذكر أن وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة الليبية شكلت لجنة لمقاضاة قطر وتركيا دوليا عن جرائمهما الإرهابية وتورطهما في اندلاع الحرب في ليبيا.

وتابع "الباز": "كل الدول التي أضيرت من سياسات قطر وتركيا في المنطقة عليها أن تتضامن مع هذه الدعوى، ولابد أن تتضافر كل جهود مع هذه الدعوة لأن العدو والخصم واحد ويريد نشر الفوضى والتخريب في المنطقة".