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الباز يكشف فضيحة تزوير الشهادات العلمية للعاملين في قناة "مكملين" الإخوانية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:53 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فضيحة تزوير الشهادات العلمية للعاملين في قناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن أحمد الشناف، مدير قناة مكملين، مؤخرا حصل على شهادة دكتوراه، وعندنا سئِل عنها، أكد أنه حصل عليها من خلال الدراسة "أون لاين" على الإنترنت.

وأضاف "الباز"، أن أحمد الشناف مقربين منه أكدوا أنه مشغول جدا بإدارة القناة، ولم يذاكر شيء ولم يحضر شيء ليحصل على الدكتوراه.

وتابع: "أحمد الشناف دخل شبكة رصد الإخوانية قبل 25 يناير، وكان من أوائل الناس اللي توجهوا لتركيا وبدأ يصنع فيديوهات حتى حصل على تمويل وأطلق قناة مكملين في 2013".

وواصل: "أحمد الشناف عيّن زوج شقيقته أنس الشافعي مديرا لقناة اسمها دعوة تابعة للإخوان، وزوج شقيقة أنس الشافعي عمرو النادي اشتغل مدير قسم الجرافيك في مكملين، وعيَّن شقيقة زوجته وتدعى صفية في قسم الإعداد في قناة مكملين براتب كبير".

 

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