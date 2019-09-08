أكراد سوريا يعلنون موقفهم بشأن الدوريات "التركية- الأمريكية"

أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، علمها مسبقا بالدوريات الأمريكية التركية المشتركة، وأنها جزء من التفاهمات لتأمين استقرار المناطق الحدودية.

وقالت الإدارة اليوم، إن الدوريات المشتركة هي جزء من خارطة طريق للوصول إلى تفاهمات مستدامة تؤمن الاستقرار بما يسهم بشكل فعال في دعم جهود قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا "داعش".

وأوضح البيان، أن الدوريات استمرت ساعتين في المنطقة الممتدة بين قريتي نص تل وقرية الحشيشة شرق مدينة (تل أبيض) ومن ثم عادت أدراجها للتمركز في قواعدها داخل الأراضي التركية.

وأعربت الإدارة الذاتية عن شكرها للتحالف الدولي والجيش الأمريكي لما بذلوه من جهود للتوصل إلى تفاهمات تؤمن الاستقرار والسلام شمالي سوريا.

ونفذت القوات الأمريكية والتركية، في وقت سابق اليوم، أولى دورياتها المشتركة في "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمالي سوريا.