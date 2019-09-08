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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019
الدستور
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يقدم موقع الدستور نشر نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 للمرحلة الثالثة ، تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة 2020 من خلال موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية  Tansik Sanwya 3ama ، تنسيق الثانوية الازهرية المرحلة الثالثة 2019 ، تنسيق الجامعات والكليات في المرحلة الثانية علمي علوم علمي رياضة ادبي ، الكليات المتبقية في المرحلة الثالثة ، حيث بدأت مراحل التنسيق لدخول الكليات بعد الانتهاء من كابوس الثانوية العامة، ويأمل البعض في الحصول علي افضل كلية والدخول الي كليات القمة بعد الانتهاء من بعبع الثانوية العامة وسنتابع  من خلال موقع فكرة كل ما يخص التنسيق.

ويبارك الدستور لكل من نجح في الثانوية العامة ونواسي من خالفة الحظ في النجاح هذا العام وحظ أفضل العام القادم إن شاء الله ، وسوف نقدم نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات لطلاب الثانوية العامة للعام 2019.

تنسيق الثانويه العامه المرحلة الثالثة 2018/2019

تنسيق الثانوية العامة هذا العام  2019 ، أتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل رغبات طُلاب الثانوية العامة للإلتحاق بالجامعات علي المواقع الإلكترونية علي الإنترنت تسهيلًا علي الطُلاب ، وآخر فرصة للتسجيل يوم القادم الموافق 21/7/2018 ، والتسجيل متاح علي مدار اليوم حتي هذا الموعد ، وقد سجل في هذة المرحلة عدد  خمسة وستون طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة العلمي والأدبي حتي الأن ، وقد أعلن رئيس قطاع التعليم والبحث العلمي السيد عطا أن الحد الأدني للمرحلة للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152، أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690، بينما الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471، بإجمالي بلغ 143313 طالبا.

 
تنسيق الجامعات 2019 المرحلة الثالثة

في هذة المرحلة ، تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة لقسميه العلمي والأدبي ،  فقد ذاد الإقبال من طلبة علمي علوم علي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ، أما طلاب القسم العلمي الرياضيات فكان الإقبال شديد علي كليات الهندسة وكليات الحاسب الألي والمعلومات ، وبالنسبة لطلاب القسم الأدبي فكان الإقبال متذايد علي كليات السياسة والعلوم الإقتصادية والإعلام والألسن ، وقد تقدم لهذة المرحلة من طلاب العلمي علوم عدد 28001 طالب وطالبة ، والعلمي رياضة عدد 15267 طالب وطالبة ، وقد تقدم لهذة المرحلة من القسم الأدبي عدد 126807 طالب وطالبة .

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 المرحلة الثالثة

من المتوقع أن تكون نسبة القبول بكلية الطب من 98.2% إلي 99.2% هذا العام بعدد درجات 404 ، وبالنسبة لكلية الصيدلة 97.02 % بواقع 398 درجة ، وطب الأسنان من المتوقع أن تكون نسبة القبول 98.02% ، عدد درجات المجموع 403 ، والقسم العلمي رياضيات من المتوقع تكون نسبة القبول في كليات الهندسة بنسبة 95% ، ومن المتوقع وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من كليات الحاسب الألي والمعلومات ، حيث تتراوح نسبة القبول مابين  365 إلي 376 درجة.

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