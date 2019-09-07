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طارق سعدة: أصبح لدينا ضوابط للإعلام المصري بعد فوضى عارمة ظلت لسنوات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:21 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الإعلام المصري أصبح لديه الآن ضوابط تنظم عمله، بعدما كنّا نعيش فوضى إعلامية عارمة ظلت لعقود طويلة.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هناك خطوات يتم قطعها لترتيب البيت الإعلامي حاليا.

واستطرد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يلعب دورًا بارزًا في ضبط المشهد الإعلامي إجمالا، بداية من المحتوى، وصولا إلى تقنين وتراخيص الوسائل الإعلامية، والمعدات المستخدمة في هذه الوسائل، ومدى توافقها مع الأوضاع المصرية.  

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