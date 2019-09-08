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إيفانكا ترامب بإطلالات مختلفة خلال زيارتها باراجواى (صور)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:25 ص
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
سلمى بدر
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رصدت عدسات كاميرات صحيفة "الجارديان" الأمريكية، صور لإبنة الرئيس الأمريكي ومستشارته الخاصة "إيفانكا ترامب" وهي ترقص مع امرأة محلية رقصة تراثية في مقاطعة أسونسيون بالباراجواي، وهي مبتسمة وسط أجواء من الفرح، أمام عدد من المسئولين.

واستبدلت حذاء بالكعب العالي بحذاء مسطح تبلغ قيمته 145 دولار أمريكي، كانت ترتديه أثناء رقصها مع المرأة في السوق، بعد لقائها رئيس الباراجواي وزوجته في القصر الرئاسي، واختارت الظهور بفستانٍ بلا أكمام باللون الأصفر، وتميز بنقوشات الأزهار، ولياقة عالية من الكشكاش.

وارتدت في معصمها الأيسر سوار من سلسلة حمراء، تشبه نوع من السلاسل الحمراء التي يرتديها ممارسو الكابالا لدرء "العين الشريرة"، ثم أطلت بفستان أصفر مبهج، ثم فستان أوف وايت يتميز بحزام أسود وتنورة دائرية، واعتمدت تصفيف شعرها الكستنائي الداكن على طريقة ذيل الحصان.

عند وصولها الى الباراجواي كانت ترتدي فستان باللون الأزرق الفاتح منقوش بزهور حمراء يبلغ سعره 1690 دولار أمريكي، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالي بلون الباستيل، وتعددت إطلالات إيفانكا خلال رحلتها، فقد ارتدت فستان أنيق باللون الأخضر لدى وصولها إلى كولومبيا بلغت قيمته 1650 دولار أمريكي من تصميم المصممة الكولومبية جوهانا أورتي، وارتدت لنفس المصممة فستان من الستان باللون الذهبي تبلغ قيمته 1995 دولار أمريكي، وتميز الفستان بتنورة على شكل لف مع كشكاش غير متماثل.

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