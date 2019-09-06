هيفاء وهبي ترد على منتقديها بعد الإعلان عن فيلمها الجديد

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن انزعاجها من انتشار الأخبار حول فيلمها الجديد "عقد الخواجة"، وأنه جاء بعد خمس سنوات من غيابها.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "شو قصة الخمس سنوات الي الكل عمبيحكوا فيا؟ الموضوع بالفيلم الجديد ولا بالفيلم القديم ولا بحلقة رمضان؟".



وأضافت: "مش قادرة أعمل ريتويت من كتر ما الخبر مشعب بين عقد الخواجة وحلاوة روح وحلقة شهر رمضان".



وكانت هيفاء وهبي، قد تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم "عقد الخواجة"، والذي يعد أول عمل من شركة إنتاج محمد الوزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، وانضم للفيلم الفنان المصري أحمد الفيشاوي.