استشاري طب نوم: تغيير شفتات العمل يؤدي لاضطرابات النوم.. فيديو

قالت الدكتورة شهيرة لوزا، استشاري طب النوم، إن 99% مما يعانون من الشخير يجهلون مشكلة هذا الأمر، وهي معضلة.



وأضافت لوزا، خلال لقائها في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن حالات الوفاة لا تحدث نتيجة توقف التنفس أثناء النوم، ووصفت الشخير بأنه مشكلة بسيطة ولها حل.



وكشفت أن من يسافر عبر خطوط زمنية مختلفة يحدث له اضطرابات في النوم، والأمر الآخر من يعمل في شيفتات مختلفة يحدث له اضطرابات في النوم، موضحة أن الساعة البيولوجية عبارة عن آلاف من خلايا الفوق التصالب البصري وهي حساسة للغاية للضوء والمؤثرات الخارجية.



وأكدت الدكتورة شهيرة لوزا، أن القلق والاكتئاب طارد للنوم والاكتئاب يجعل الشخص يستيقظ مبكرا من النوم.

