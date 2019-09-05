أول إعلامية كويتية تخضع لعملية تجميد البويضات.. صور

خضعت الإعلامية كويتية سازديل، الملقبة بكيم كاردشيان العرب، لعملية لتجميد البويضات داخل إحدى المستشفيات الخاصة ببيروت.



ونشرت سازديل، صور لها قبل الخضوع للعملية بالمستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "اليوم عملت تفريز بويضات بمستشفى الجامعة الأمريكية لأنه حابة بعدين جيب أكتر من بيبي مع بعض إن شاء الله".



يذكر أن بعض الدول العربية، أتاحت عملية تجميد البويضات ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أقرته في أبريل 2019، ووضعت الإمارات مشروع قانون للسماح بتجميد البيض أو الحيوانات المنوية أو الأجنة بطريقة تمنع التبرع بالأم أو التبرع بالبيض والحيوانات المنوية، وكذلك لبنان بلد عربي آخر يجري فيه تجميد البيض.



أما في مصر فوضعت دار الإفتاء المصرية عدة شروط للسماح بتجميد البويضات وهي:



يجب استخدام البيض المجمد فقط في الزواج ويجب تخصيبه بواسطة الحيوانات المنوية للزوج، في حالة تخصيب البيض بعد الطلاق أو الوفاة، يُمنع ذلك دينيًا.



ثانيًا، يجب أن تبقى البيض في أماكن آمنة للغاية وتحت رقابة صارمة لمنع الخلط المتعمد أو غير المتعمد مع البيض المجمدة الآخر من النساء.



ثالثًا، لا ينبغي وضع البويضة المخصبة داخل رحم امرأة مختلفة، في هذه الأثناء، ينص الشرط الرابع على أن عملية التجميد يجب ألا تؤثر سلبًا على البويضة لمنع العيوب الخلقية.

