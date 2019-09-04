الفقي: الإعلام البريطاني خاضع لجماعة الإخوان

أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أنه رافق وفد مؤخرًا لمجلس العموم ببريطانيا وخلاله تم الشرح لهم بأنهم يسيئون فهم مصر.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن أجهزة الإعلام في بريطانيا خاضعة بشكل أو بآخر لجماعة الإخوان المسلمين.



وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وتبعاته عليها، أكد أنه لن يكون هناك اختلافات في السياسة الخارجية، لكن في بريطانيا الأفراد يريدون الوصول لفكرة الذات البريطانية، موضحًا أن الشعب البريطاني متعود على هذه الأزمات ويعالجها بطريقته، لأن لديهم قدرة على التعبير بطرق مختلفة بقدر من الرقي والتحضر.



