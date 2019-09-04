غينيا الاستوائية تفرض التعادل على جنوب السودان

تعادل منتخب حنوب السودان (11) مع ضيفه غينيا الاستوائية، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لتصفيات مونديال 2022، بقطر، على ملعب الهلال في مدينة أم درمان.



وتقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدف عن طريق لويس ألبيرتو، في الدقيقة 35، بينما أدرك جوزيف كوج التعادل لجنوب السودان، في الدقيقة 79.



ووجد منتخب جنوب السودان مساندة جماهيرية كبيرة، من نحو 8 آلاف مشجع، شجعوا فريقهم الوطني طوال المباراة.



وفي الشوط الثاني، ثبت منتخب جنوب السودان ثبت شخصيته الفنية، وأصبح خطيرا بعد دخول مهاجمه القوي كينجاك وال أثيو المحترف بدوري الدرجة الثانية في أستراليا، الذي أربك دفاع غينيا الإستوائية.