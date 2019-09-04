هند صبري تكشف سبب خوفها من المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان "فينيسيا"

عبرت الفنانة التونسية هند صبري، عن فخرها للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم مهرجان "فينيسيا"، مؤكدة خوفها من التجربة خاصة أن اللجنة تضم نجومًا ليسوا هينين ومنهم المخرج الصربي أمير كوستاريكا رئيس لجنة التحكيم، وهو المفضل لديها.



وقالت خلال لقائها في برنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية mbc، إن الإطلالات خلال المهرجان أصعب من الأفلام، والتي استعانت فيها بالاستايلست ياسمين عيسى، والتي بدأ الإعداد لها قبل شهر من بداية المهرجان.



وعبرت عن سعادتها بإطلالتها الأولى في المهرجان والتي جاءت بفستان باللون الأسود والأزرق، واختارت تسريحة شعر ومجوهرات بسيطة، مؤكدة أن جو فينيسيا بسيط جدًا ولهذا ستكون إطلالتها غير متكلفة لمناسبة أجواء المهرجان.



من ناحية أخرى، كشفت الفنانة التونسية عن لهفتها للمشاركة في مهرجان "تورنتو"، بفيلمها التونسي "نورة تحلم"، لأن الجمهور الكندي متعطش للأفلام من كل أنحاء العالم.



وأضافت: "أعتقد أن الجمهور سيكون مبسوطا بالفيلم، كما أن هناك جالية تونسية كبيرة بكندا وتورنتو ، وسعيدة أني سألتقي هذا الجمهور".