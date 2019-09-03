«الأعلى للإعلام» يناقش شكوى«هيكل» ضد «الحدث اليوم»

ناقشت لجنة شكاوى المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الثلاثاء، الشكوى المقدمة من أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ضد قناة الحدث اليوم، والتي تضمنت اتهامات عديدة من أبرزها تأجير القناة للبرامج «بيع الهواء».



وبعد دراسة الشكوى، قررت اللجنة برئاسة جمال شوقي، فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي شملتها شكوى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.



كما أوصت اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة من شركة «فودافون» ضد صفحة ألتراس حاسبات ومعلومات، بعد تقديم اعتذار، وتعهدهم بعدم النقل من مواقع التواصل الاجتماعي.

