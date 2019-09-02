فشل صفقة انتقال بواتينج إلى يوفنتوس الإيطالى

كشفت تقارير صحف ألمانية، عن فشل انتقال الألماني المخضرم جيروم ​بواتينج،​ مدافع ​بايرن ميونيخ،​ إلى ​يوفنتوس​ الإيطالي قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي.



وحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن بواتينج لن يرحل إلى يوفنتوس، بعد فشل المفاوضات بين الناديين.



وأضافت الشبكة أن وكيل بواتينج، كريستيان نيرلينجر كان في إيطاليا وتحدث مع إدارة اليوفي، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق".



وكان اليوفي يسعى لضم جيروم بواتينج لتعويض إصابة قائد السيدة العجوز، جورجيو كيلليني بالرباط الصليبي مؤخرًا.



يذكر أن بواتينج كان قد خرج من حسابات المدرب كوفاتش بعد اعتماده على الثنائي سولي وبافارد.