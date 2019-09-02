انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور صفط اللبن

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائري، وذلك بسبب انقلاب سيارة ربع نقل قبل منزل محور صفط اللبن المتجه إلى المريوطية، وانتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث لتنظيم حركة السير.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة بانقلاب سيارة ربع نقل عند منزل محور صفط اللبن المتجه إلى المريوطية، فعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير وإعادتها لطبيعتها.

