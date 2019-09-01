"فايلر" يقود أول تدريب للاهلى.. غدا

يقود رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للنادى الاهلى تدريبات الفريق الاول لكرة القدم غدا الاثنين، بعد ان تولى القيادة الفنية محمد يوسف خلال الفترة الماضية خلفا لمارتن لاسارتى الذى تمت اقالته عبق خروج الاهلى من كأس مصر.



وطلب السويسرى تقريرا شاملا عن لاعبى الفريق الاول، خاصة مستوى القياسات البدنية ومعدل اللياقة والاصابات وغيرها.



ومن المقرر ان يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ 32 من بطولة دورى ابطال افريقيا، فى مباراة الذهاب 14 سبتمبر المقبل.