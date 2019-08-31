"دخول إعلام".. أول تحدي في حياة رضا أحمد حسن

كشف الشاب رضا أحمد حسن، أحد متحدي الإعاقة، الذي ولد بلا أطراف، عن أول تحدي واجهه في حياته، وهو تحقيق رغبته في الالتحاق بكلية الآداب قسم إعلام، ليكون مذيعًا.



وقال رضا، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن أهله رفضوا في البداية، وطلبوا منه الالتحاق بكلية تربية نوعية، في أشمون، لأنها أقرب، ولأن الكلية الأخرى بعيدة عنه، ومن الصعب أن يصاحبه أحد في الذهاب والعودة.



وأضاف رضا: "تحديت كل الناس، ودخلت كلية الآداب، وفي الشئون قالوا لي مش هتنفع إعلام، لكن قدمت طلبا لمكتب الوكيلة، ووافقوا".

