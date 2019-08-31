السبت 31 أغسطس 2019 الموافق 01 محرم 1441
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أي خدمة.. بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:06 م
صلاح
صلاح
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يستعد اليوم فريق الريدز لمواجهة قوية مع بيرنلي اليوم السبت 31/8/2019 على ملعب تيرف في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الذي يوازي الساعة السابعة والنصف بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.

 

ويشارك في مباراة اليوم فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح اللقاء ويسعى الى حصد الثلاثة نقاط لزيادة رصيده والانفراد بصدارة حدول البريميرليج التى يتواجد فيها ولديه عدد 9 نقاط حتى الان.

 

ويسعى  محمد صلاح خلال لقاء اليوم الى حصد الثلاثة نقاط لزيادة رصيده والانفراد بصدارة حدول البريميرليج التى يتواجد فيها ولديه عدد 9 نقاط حتى الان.

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مباراة ليفربول مع بيرنلي                       

 

توقيت 6:30 فى القاهرة                        

 

توقيت 7:30 فى السعودية            

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