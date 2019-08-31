رينيه فايلر.. مدرب الأهلى الجديد بدأ حياته الكروية بالصدفة.. وأندرلخت أبرز محطاته

أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، عن تعيين السويسري رينيه فايلر، في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر.



ويمتلك رينيه فايلر سيرة ذاتية طيبة، حيث قاد أندرلخت للفوز بالدوري البليجي عام 2017، كما درب فريق لوزان السويسري في 2018.



رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973، ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية، ويفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1 المفضلة للقلعة الحمراء.



بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري، وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها، ثم درب "سانت جالين" تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3، وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا، من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.



ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014، ونجح في الصعود بهم عام 2013، ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.



انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين الفريق في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا أنه نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية، وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.



تولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف الموسم إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاثة أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.



عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.