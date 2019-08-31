الليلة.. انطلاق عرض أولى حلقات "نصيبى وقسمتك 3" على ON E

أعلن القائمون على الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين، عن بدء عرض حلقات العمل اليوم السبت على قناتى on e وmbc4، حيث ينطلق العمل بعرض حكاية "اتفضل فى الصالون" إخراج مصطفى فكرى، وبطولة هنا شيحة وفراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسى صالح.



وتجسد هنا شيحة فى حكاية "اتفضل فى الصالون"، شخصية دارين التى تعمل رسامة وتتعرض لكثير من المواقف فى حياتها، ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.



انتهى صناع العمل من تصوير 3 حكايات حتى الآن هى: "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، و"براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى وتونى ماهر ومى فخرى وإخراج محمد سلامة، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وأمير شاهين وطاهرة وياسمين كساب وصبا رفاعى وإخراج مصطفى فكرى.



