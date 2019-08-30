قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

يحل اليوم 30 أغسطس، ذكرى رحيل الأديب العظيم نجيب محفوظ، الذي توفي في 2006، ويعتبر صاحب إرث كبير من الإبداع في كتابة الرواية، وهو ما رشحه للحصول على جائزة نوبل في الأدب، ولم يحققها غيره في العالم العربي.



وخلال تلك الذكري تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من رخصة قيادة الأديب العالمى نجيب محفوظ.



وكشف الشاعر محمد شعير، أن نجيب محفوظ لم يكن لديه سيارة، لكنه اضطر لمرة واحدة أن يقود سيارة ابنته إلى الإسكندرية.



ويعد نجيب محفوظ (1911- 2006) من أكبر الكتاب فى مصر والوطن العربى وقد حقق نجاحا عالميا بعد فوزه بجائزة نوبل للآداب فى عام 1988.



وتدور أحداث جميع رواياته فى مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم، من أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتنا والتى منعت من النشر فى مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب، بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبًا واقعيا فإن مواضيعًا، كما أنه يعد من بين الأدباء التى نقلت أعماله إلى السينما والتليفزيون.