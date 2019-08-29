راشد الماجد يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بموسم السودة بالسعودية (فيديو)

يذكر أن حفل الليلة شارك فيه إلى جانب الفنان راشد الناجد، مواطنة الفنان أصيل أبو بكر.













أحيا الفنان السعودي راشد الماجد، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم السودة، على مسرح طلال مداح، بقرية المفتاحة بأبها.وعبر راشد الماجد، عن سعادته بوجوده وسط جمهوره السعودي في حفل يضم الجنسين بعد غياب دام لمدة 17 عامًا، كما وجه رسالة شكر خاصة لوزير الثقافة ولمنظمين الحفل.الفنان السعودي، وجه تحية أيضًا للفنان الراحل طلال مداح، وقدم له أغنية "منهو حبيبك"، وتبعها بباقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.