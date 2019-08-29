موعد وقنوات عرض الموسم الثالث من "نصيبى وقسمتك"

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن عرض الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".



والعمل من المنتظر عرضه على قناة "ON" يوم السبت المقبل، بينما يعرض المسلسل على قناة "MBC 1" يوم الأحد المقبل، وذلك في السابعة مساءً.



يذكر أن الجزء الأول من المسلسل عُرض فى عام ٢٠١٦، وتناول، خلال ٤٥ حلقة ١٥ موضوعا مختلفًا مقسمة على ٣ حلقات لكل موضوع، وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشكلات التى تحدث بينهما وكان بطولة: هانى سلامة مع وجود بطلة مختلفة فى كل موضوع مثل نيكول سابا ودرة وشيرى عادل ومى سليم.