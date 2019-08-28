الصحة الأمريكية: حالات فشل رئوي نتيجة السجائر الإلكترونية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فرجينيا الأمريكية يوم الإثنين، بأن أمراض الرئة الحادة التي أصيب بها 3 أشخاص حتى الآن ترتبط بشكل وثيق بتدخين السجائر الإلكترونية.

وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت ولايات في الغرب الأوسط الأمريكي، حالات فشل في الرئة لدى العديد من الشبان والمراهقين الذين اعتادوا على تدخين السجائر الإلكترونية.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولو الصحة إن إحدى حالات الوفاة مرتبطة بطريقة أو بأخرى بتدخين السجائر الإلكترونية، وأن المزيد من الولايات بدأت تحقق في حالة عشرات الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب أمراض الرئة.

وقالت وزارة الصحة الأمريكية في بيان لها، إن فرجينيا أبلغت عن ثلاث حالات وأنها تحقق في حالات محتملة أخرى. وبحسب الوزارة فإن حالات جديدة لأمراض الرئة الخطيرة تظهر بشكل يومي في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عدة أسابيع.

يذكر بأن معظم المرضى هم من المراهقين أو الشبان الذين يعانون من السعال والغثيان والقيء والتعب وضيق التنفس، وهي أعراض لا تظهر حتى عند مدخني السجائر التقليدية الشرهين، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.