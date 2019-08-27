تجديد حبس نجلة "القرضاوي" لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، حبس علا القرضاوى، نجلة يوسف القرضاوى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.



وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.