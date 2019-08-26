رئيس وزراء كندا ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان سبل التعاون

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، نتائج القمة الأوروبية - الكندية التي عقدت في مونتريال بكندا الشهر الماضي.



وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية، اليوم الاثنين، أن ترودو وتوسك رحبا بالتعاون الوثيق بين كندا والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، لافتين إلى التأثير الإيجابي للاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي على المواطنين والشركات الكندية والأوروبية، وأن وجود نظام تجاري فعال قائم على القواعد له فوائد كبيرة للازدهار الاقتصادي العالمي.



كما ناقشا العمل الهام لمجموعة السبع لمعالجة القضايا العالمية الملحة مثل تغير المناخ وعدم المساواة والسلام والأمن الدوليين.



ولفت البيان إلى لقاء رئيس الوزراء الكندي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز؛ حيث ناقشا أهمية الذكرى الـ25 للديمقراطية في جنوب إفريقيا، والدعم الكندي لإنهاء نظام الفصل العنصري.



وناقش رئيس الوزراء الكندي، ورئيس جنوب السودان، أهمية تعزيز تعاون مجموعة السبع مع الاتحاد الإفريقي لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والسلام والأمن.



وأشار الزعيمان إلى مساهمة كندا في دعم عملية تجديد الموارد القادمة للصندوق العالمي وأهمية الاستثمار في تعليم الفتيات كوسيلة لضمان التنمية الصحية والاقتصادية للأفارقة.