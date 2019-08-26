أحمد موسى: الموظفون أقل من فرص العمل باليابان.. والإنسان الآلي البديل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليابان تبلغ مساحتها تلت مساحة مصر، وعدد سكانها تقريبًا 126 مليونا، وهي من الدول ذات الوضع الغريب، لأن عدد سكانها يقل ولا يزيد.



وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من طوكيو: "اليابان تعمل الآن على زيادة عدد الإنجاب، وذلك حتى تواجه قلة عدد السكان".



وأكد أن عدد الموظفين أقل من فرص العمل باليابان؛ لذلك تلجأ إلى الإنسان الآلي بديلا للبشر، ونحن نستعد لخوض هذه التجربة في مصر.



وأوضح أن "اليابان تستعد لبدء تشغيل أسرع قطار، والذي يطلق عليه "قطار الرصاصة، وتتجاوز سرعته الـ 600 كيلو متر".

