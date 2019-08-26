الأهلي يكشف النقاب عن المدرب الجديد خلال ساعات قليلة

كشفت لجنة التخطيط للكرة بنادي ​الأهلي المصري​ عن الموقف النهائي للمدير الفني الأجنبي الجديد المفترض أن يتولى مسئولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للأوروجواياني ​مارتن لاسارتي،​ الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي بعد الخروج من ​كأس مصر​ على يد ​بيراميدز،​ رغم إحرازه الدوري معهم.



وأعلنت اللجنة في بيان لها على موقع النادي الرسمي عن حصر الاختيار بين 3 مدربين فقط من أصل 30 سيرة ذاتية لمدربين أجانب، وأن مرحلة المفاوضات معهم ما زالت مستمرة في الوقت الحالي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المدرب الذي تم الاتفاق معه خلال ساعات.



