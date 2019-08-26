مواجهة كبيرة لأنس جابر في أمريكا المفتوحة للتنس

تستهل اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة رقم 61 عالميا مشوارها في منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بمواجهة صعبة أمام الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الرابعة عالميا سابقا.



وتمكنت جابر من دخول الجدول الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة بفضل ترتيبها العالمي، حيث ستواجه اللاعبة الفرنسية لأول مرة في مسيرتها.



كما أعلنت جابر مشاركتها في منافسات الزوجي ببطولة أمريكا المفتوحة رفقة المجرية فاني ستولار، حيث ستواجهان في الدور الأول الثنائي المكون من التشيكية لوسي هراد والسلوفينية أندريه كليباتش.