نجم تشيلسى: لامبارد يعزز ثقتنا فى أنفسنا

أشاد نجم فريق تشيلسي، تامي أبراهام، بالمدير الفني لفريق البلوز، فرانك لامبارد، عقب مساهمته في فوز تشيلسي على نورويتش سيتي.



وقال أبراهام، مهاجم تشيلسي، إن المدير الفني للفريق، فرانك لامبارد، يعطي جميع اللاعبين الثقة في أنفسهم.



وكان أبراهام قد سجل هدفين من أهداف تشيلسي الثلاثة في مرمى نورويتش سيتي، السبت الماضي، في المباراة التي شهدت أول انتصار للبلوز في البريميرليج هذا الموسم.



وحول المباراة قال تامي أبراهام إن تشيلسي كان يحتاج لمثل هذا الفوز من أجل الحصول على دفعة من أجل مواصلة العمل.



وأضاف: "فرانك لامبارد أسطورة لتشيلسي ووجوده هنا مهم على كافة الأصعدة، هو يعطينا الثقة اللازمة ويساعدنا كثيرًا".



وتابع: "نسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات، ولا نضع سقفًا لطموحاتنا هذا الموسم، نشعر بأننا نستطيع تحقيق الكثير".

