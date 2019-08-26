طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

يحتار العديد من الأشخاص في الطريقة الصحيحة والفعالة للقضاء على "الكرش" سواء سيدات أو رجال مما يجعل مظهرهم لائق إلى جانب الحفاظ على الصحة والرشاقة.



لذا أوضح موقع "Hellomagazine" طرق بخلاف التمارين الرياضية تساعدك في التخلص من البطن.



اليوجا

تعتبر رياضة اليوجا من الرياضيات التي تساعد على إنقاص الوزن وخاصة منطقة البطن وتجعلها مشدودة، كما أن التوتر والركود طوال الوقت يساعدا على زيادة الوزن فلابد أن تعمل على تهدئة أعصابك وممارسة رياضة التأمل أو اليوجا.



حمام دافىء

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ضع في حمامك الدافى كوبين من أملاح إبسوم أو ما تسمى بـ كبريتات المغنيسيوم فهي تساعد على تخفيف الانتفاخ عن طريق سحب المياه الزائدة من البطن.



الشيكولاته الداكنة

مربع أو أثنين من الشيكولاتة الداكنة تعتبر دهون غير المشبعة الأحادية التي تعمل على تسريع عملية الحرق، بالإضافة إلى أخذ الطاقة اللازمة للجسم الجلوس الصحيح، ولذلك عليك ألا تجلس طوال الوقت بل قم بالوقوف عندما تتعدد ساعات جلوسك، وأحرص عند الجلوس أن تعمل على شفط بطنك عدة دقائق فهو تمرين جيد جدًا، خمس مرات يوميًا لمدة 10 ثوان، مع ظهرك المستقيم وكتفيك ايضًا

الليمون



وأجلع روتينك اليومي الحصول على كوب ماء دافىء مع الليمون فهو يقلل الالتهاب في الأمعاء ويزيل الانتفاخ من البطن.



اللبان

يعمل مضغ اللبان على ابتلاع هواء اضافي مما يؤدي لحدوث انتفاخ بمنطقة البطن، لذا عليك التخلي عن هذه العادة.



الملح

استهلاك الملح بصورة كبيرة يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياء بالجسم بهذه المنطقة لذا لابد من تقليل استهلاكك للملح.



تجنب الحديث خلال مضغ الطعام

يعمل الحديث خلال مضغ الطعام إلى دخول كمية كبيرة من الهواء مع الطعام التي قد يتم حبسها بالمعدة

فقد أظهرت الأبحاث أن السعرات الحرارية يمكن تخفيضها بنسبة تصل إلى 12 في المائة عن طريق مضغ كل فم 40 مرة بدلًا من 15

تناول الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة الاحادية طوال اليوم، وهي دهون نباتية يمكن العثور عليها في الأفوكادو والمكسرات والبذور والزيتون والشوكولاته الداكنة، وقد أظهرت الأبحاث أنها تساعد على استهداف الدهون في بطنك.



الشاي الأخضر

أظهرت الأبحاث وجود صلة مباشرة بين الشاي الأخضروتقليل دهون البطن حيث يحتوي على مركبات تسمى الكاتيكين، والتي تزيد من إطلاق الدهون من الخلايا الدهنية، وتساعد على زيادة إنفاق الطاقة وتسريع حرق الدهون بواسطة الكبد

البقوليات والخضروات.



وتعتبر البقوليات والفاصوليا والخضروات الصليبية (مثل الكرنب والقرنبيط) مغذية للغاية ويجب أن تندرج بالتأكيد في نظامك الغذائي.

