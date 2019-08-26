عودة 315 مصريًا من ليبيا ووصول 323 شاحنة عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 315 مصريًا بينهم 283 سافروا بصورة شرعية و32 بصورة غير شرعية، وعبور 323 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة، في بيان أمس الأحد، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1151 بينهم عبر المنفذ منهم 299 مصريًا و852 ليبيًا.



وأوضح مدير الأمن، أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 156 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 167 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

