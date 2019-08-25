حضور جماهيري كبير في حفل عاصي الحلاني بمهرجان قرطاج (شاهد)

يحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا كبير خلال الوقت الحالي على المسرح الروماني بمهرجان قرطاج الدولي بتونس.



ونشر عاصي الحلاني، فيديو للمسرح الروماني المكتظ بالجمهور، والذي يجمع ما بين الجنسين، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعبر عن شوقه وسعادته بهذه المحبة قائلًا: "على قدر محبتكم الكبيرة حامل لكم حب وانا بغاية الشوق للقاء معكم يا طيب الورد وزهر اليمون أهل تونس الأحباء".



ومن المقرر أن يؤدي عاصي الحلاني، خلال الحفل باقة مميزة من اهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث.