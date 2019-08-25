إطلالة جريئة لحلا شيحة في أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية وظهرت فيها بأكثر من إطلالة.



وفاجأت حلا شيحة متابعيها بإطلالاتها المتنوعة والتي رأها البعض جريئة خاصة التي كشفت فيها عن بطنها، بينما رأي البعض أنها مناسبة للجلسة، وتعد هذه الإطلالات الأجرأ لحلا منذ قرار خلع الحجاب وعودتها للفن مرة أخرى.



يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة، مسلسل "زلزال"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، هنادي مهنا، مصطفى منصور.

