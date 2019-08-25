ستيف أوستن يشيد بالأسطورة "ذا روك"

أجرى أسطورة المصارعة الحرة ستيف أوستن مقابلة مؤخرًا مع KFC Radio تحدث فيه عن مسيرته، وعداءه الشهير مع الأسطورة "ذا روك" داوين جونسون.



ووصف أوستن عداءه مع "ذا روم" بأنه الأفضل في كل العصور، مشيرًا إلى أنه كان يخشى أن يقوم ذا روك في يوم ما بتحطيمه.



وقال أوستن "إن "ذا روك" هو أفضل من تلقى ضربة "سبير" منه، موضحا أنه كان لديه قوة وجرأة على الحلبة".



وأضاف أوستن "عندما أشاهد "ذا روك" وقدميه وهو يركض بهما داخل الحلبة بكل قوة من أجل أن يسقطني على الأرض، أشعر أنه سوف يدمرني".



ونشر أوستن تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر وهو ينفذ ضربته القاضية ضد "ذا روك".