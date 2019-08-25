أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن حكم إلغاء الهبوط من الدوري

أكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد لم تصله حتى الآن حيثيات حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي يقضي بإلغاء الهبوط من الدوري الممتاز.



وكانت أندية بتروجت والداخلية والنجوم، أعلنوا اليوم الأحد، صدور حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء الهبوط في الدوري الممتاز، بسبب عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص في الموسم الماضي.



وقال أسامة إسماعيل، إن اتحاد الكرة لم يتسلم حتى الآن حيثيات حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال الحكم فور وصوله إلى لجنة الشئون القانونية بالاتحاد لدراسة الأمر قبل الاجتماع المقبل للجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.