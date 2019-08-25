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"البحيرة المسحورة في مصر".. تعرّف على سر تسميتها بهذا الاسم (صور)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:11 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تقع البحيرة المسحورة في مصر في محمية وادي الريان في مدينة الفيوم بمصر، وتقع ما بين المنحدرات الصحراوية والكثبان الرملية.

وسميت بالبحيرة المسحورة، نسبة إلى لونها الذي يتغير خلال النهار بحسب درجة ضوء الشمس، وكذلك لوقوعها وسط المنحدارت الصحراوية.

كما أن مصدر المياة بها غير معروف إذ تنبثق من باطن الرمال، ولم يتم التوصل إلى مصدر إلى الآن.

وكشف الفوتوغرافي نادر العاصي، في حديثة لموقع cnn بالعربية، إنه رغم تعدد النشاطات، التي تُنظم عادة على ضفاف البحيرة، مثل التزلج على الرمال والتخييم، إلاّ أنه لا يُنصح الزوار بالسباحة في البحيرة "المسحورة"، كونها غير مهيئة لذلك.
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