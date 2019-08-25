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دوراتي: لم أطلب مليوني يورو من الأهلي.. وهذه تفاصيل مكالمة مدير التسويق
الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:55 م
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ارتبط اسم البرتغالي
باولو دوراتي
،
المدير الفني
السابق لمنتخب بوركينا فاسو، بتولي تدريب
النادي
الأهلي
خلال الفترة المقبلة.
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