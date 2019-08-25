بركات: إلغاء الثانوية التراكمية يقضى على شبح الدروس الخصوصية

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بخطة وزارة التربية والتعليم لتغيير آلية الطريقة التعليمية والفصل المدرسي وطريقة التدريس لتواكب المناهج الجديدة.



وأثنى "بركات" في بيان له، على قرار وزير التربية والتعليم، الدسكتور طارق شوقي، الخاص بإلغاء النظام التراكمي، وجعل الصف الثاني الثانوي سنة نقل عادية، مؤكدا صحة القرار لانه يرحم أولياء الامور من الدروس الخصوصية، حتى يثبت نظام التعليم الالكتروني (التابلت) خلال الفترة القادمة وجوده، ويتأكد الطلاب والاهالي من عدم جدوى الدروس الخصوصية، مع الحرص على تطوير المنظومة لحل المشكلات التي واجهت الطلاب العام الدراسي الماضي.



وأكد أن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي لكونها تصب في مصلحة الطالب ليكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، موضحا أن قرار إعداد المناهج بشكل متسارع وخلال 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية، يضمن لمصر خطوات متسارعة نحو الهدف المنشود من تطوير التعليم.



وأشار عضو مجلس النواب، في بيانه، إلى أن المشكلة الأساسية في التعليم المصري تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الأمور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر.