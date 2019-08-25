طرح وحدات "سكن مصر" في 5 مدن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط "ناصر" – غرب قنا – المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها قبل قليل، أن ذلك بشرط استكمال الإجراءات بهذا الخصوص، وبنظام السداد التالى: سداد جدية الحجز، واستكمال سداد نسبة 20 % من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن، وفقًا لما يلى (سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني - سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام - سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام).