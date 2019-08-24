"سبوتيفاي" تزيد المدة التجريبية للاشتراك المميز في خدمتها الموسيقية

حدثت شركة "سبوتيفاي" الأمريكية رائدة خدمات البث الموسيقي على الإنترنت، المدة التجريبية لخدمة الاشتراكات المميزة من شهر لثلاثة أشهر، لمستخدمي خدماتها حول العالم.

وتتوفر تجربة الاشتراك المجاني للمشتركين الذين لم يجربوا خدمة الاشتراكات المميزة من قبل.

وتسعى "سبوتيفاي" من تلك الخطوة إلى مجاراة المدة التجريبية لخدماتها التي تقدمها المنصات الأخرى المنافسة مثل "أبل ميوزيك".