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سياسي

"الحدث" تستجيب لنقابة الإعلاميين وتوقف صبحي الحفناوي

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:02 م
صبحي الحفناوي
صبحي الحفناوي
الحسين عبيد و محمد جعفر
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خاطبت قناة الحدث نقابة الإعلاميين، مشيرة إلى أنها قررت وقف صبحي الحفناوي مقدم برامج "دنيا الدواجن" بالقناة لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

كانت نقابة الإعلاميين أرسلت خطابًا لإدارة قناة "الحدث اليوم" بمنع صبحي الحفناوي، مقدم برامج بالقناة من الظهور على الشاشة لعدم حصوله على تصريح مزاولة المهنة.

كما أنة غير مقيد بجداول النقابة وفقًا للمادة 19 من قانون النقابة "يحظر ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بالمزاولة من النقابة".
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