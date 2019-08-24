"هاتريك" ليفاندوفيسكي يقود بايرن ميونخ للفوز على شالكه 3-0 بالدوري الألماني

قاد روبرت ليفاندوفيكسي فريقه بايرن ميونخ الألماني، لتحقيق فوز كبير على مضيفه شالكه بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.



ونجح ليفاندوفيسكي في تسجيل ثلاثية بايرن ميونخ "هاتريك" في الدقائق20 و50 و75.



الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ إلى أربع نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول الدوري، بينما توقف شالكه عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.

