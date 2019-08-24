وصلة رقص لرانيا يوسف في حفل خاص.. فيديو

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بفيديو لها من سهرة خاصة جمعتها بعدد من الفنانين.



وعلقت رانيا يوسف، على الفيديو قائلة: "أنا مجرد شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتي".



وظهرت وهي ترقص برفقة الفنان مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية فاتن موسى، خلال إحدى السهرات التي جمعتهم معًا.



من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف، في بطولة مسلسل "الآنسة فرح" ويشاركها البطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول ومن المنتظر عرضه فى الموسم الشتوي.



"الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكي بعنوان "​Jane the virgin​" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014.



I am just a normal person, and it is normal to have quality time with my family. ❤ pic.twitter.com/XCyRmR9Zbp — رانيا يوسف (@RaniahYousief) August 24, 2019